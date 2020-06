Robbie Williams po štirinajstih letih znova lastnik mobilnega telefona

46-letni pevec je oboževalcem na omrežju Instagram povedal, da se je odločil za veliko spremembo v svojem življenju. Kar štirinajst let je preživel brez mobilnega telefona, leta 2006 se je namreč odločil znebiti takratne naprave brez konkretnega razloga. Povedal je, da mu enostavno ni bilo všeč imeti telefon in biti zmeraj dosegljiv.

Z odločitvijo in nakupom pa ni zadovoljna njegova žena Ayda Field, ki se zgraža nad dejstvom, koliko časa posveti napravi in aplikacijam na njej. ''Sedaj imam mobilni telefon, po tem, ko ga nisem imel zelo zelo dolgo. Prejšnjo noč me je žena soočila z dejstvom, da na telefonu preživljam mnogo preveč časa. S tem pa se seveda strinjam tudi sam,''je povedal pevec. Pošalil se je, da je telefon predmet njegove nove zasvojenosti: ''Sedaj moram odložiti telefon, čeprav ga ravno uporabljam in potem moram ugotoviti, kaj je naslednje s čimer bom zasvojen. Samo, da niso tablete ali alkohol ali prah, potem mi je vseeno. Nekaj pač mora biti. Takoj, ko pogasim eno zasvojenost se prikaže naslednja.''