Robbie Williams razkril diagnozo avtizma

Glasbenik Robbie Williams je razkril svojo diagnozo avtizma. 52-letni nekdanji član fantovske zasedbe Take That je o tej temi iskreno spregovoril med predstavitvijo nove kolekcije oblačil, kjer je priznal, da se spopada z "vsiljivimi mislimi". Williams, ki ima tudi ADHD, je pojasnil, da je svoje možgane naučil biti "ustvarjalne" kot mehanizem spoprijemanja.

"Z ADHD se lahko popolnoma in stoodstotno osredotočiš na nekaj, ampak z absolutno vsem drugim tega preprosto ne moreš storiti. Vprašajte moje otroke," je dejal za medije. "Popolnoma in absolutno sem obseden z ustvarjanjem podob in smešnih stvari. Če ustvarjam podobe in smešne stvari, ne razmišljam o sebi, ker so moji možgani neverjetno ustvarjalni in so lahko ustvarjalni glede vsega na svetu, tudi tistega, zaradi česar te zagrabi panika ali te je strah."

Nato se je spominjal dogodka, ko je pred kratkim sedel na letalu in si mislil: "Kaj če bi lahko imel telekinezo in bi moje vsiljive misli letalu rekle, naj se samo strmoglavi?" Pojasnil je: "S takšno stopnjo norosti se spopadam. Najbolje je, da svoje možgane naučim početi kaj boljšega kot skrbeti, da imam nadnaravne moči in da bom strmoglavil letalo."