Robbie Williams razkril diagnozo avtizma

Glasbenik Robbie Williams je razkril svojo diagnozo avtizma. 52-letni nekdanji član fantovske zasedbe Take That je o tej temi iskreno spregovoril med predstavitvijo nove kolekcije oblačil, kjer je priznal, da se spopada z "vsiljivimi mislimi". Williams, ki ima tudi ADHD, je pojasnil, da je svoje možgane naučil biti "ustvarjalne" kot mehanizem spoprijemanja.
"Z ADHD se lahko popolnoma in stoodstotno osredotočiš na nekaj, ampak z absolutno vsem drugim tega preprosto ne moreš storiti. Vprašajte moje otroke," je dejal za medije. "Popolnoma in absolutno sem obseden z ustvarjanjem podob in smešnih stvari. Če ustvarjam podobe in smešne stvari, ne razmišljam o sebi, ker so moji možgani neverjetno ustvarjalni in so lahko ustvarjalni glede vsega na svetu, tudi tistega, zaradi česar te zagrabi panika ali te je strah."
Nato se je spominjal dogodka, ko je pred kratkim sedel na letalu in si mislil: "Kaj če bi lahko imel telekinezo in bi moje vsiljive misli letalu rekle, naj se samo strmoglavi?" Pojasnil je: "S takšno stopnjo norosti se spopadam. Najbolje je, da svoje možgane naučim početi kaj boljšega kot skrbeti, da imam nadnaravne moči in da bom strmoglavil letalo."
Oktobra lani je zvezdnik iskreno spregovoril tudi o Tourettovem sindromu. Pojasnil je, da so njegovi tiki "vsiljive misli". Williams je priznal, da mu je diagnoza pomagala "razumeti, zakaj se v svoji koži počutim tako neprijetno". "Ko sem v postelji, je to moja cona udobja. Kjerkoli zunaj te postelje je moja cona nelagodja," je povedal in dodal, da se stanje sicer izboljšuje. "V mojih dvajsetih je bilo grozno, grozljivo, v tridesetih slabo, v štiridesetih se je začelo izboljševati in sem na vzponu, vendar se še vedno ne počutim dobro v svoji koži."
ADHD ali motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti je nevrorazvojna motnja, ki se običajno kaže v težavah z ohranjanjem pozornosti, impulzivnostjo in v nekaterih primerih s pretirano telesno aktivnostjo. Pri odraslih se pogosto kaže kot težave pri organizaciji nalog, hitro spreminjanje fokusa, nemir ali težave pri dokončevanju dolgoročnih projektov, čeprav lahko posamezniki hkrati doživljajo obdobja intenzivne osredotočenosti na stvari, ki jih močno zanimajo.
Tourettov sindrom je nevrološka motnja, za katero so značilni nehoteni, ponavljajoči se gibi ali zvoki, ki jim pravimo tiki. Ti so lahko motorični (npr. mežikanje, trzanje z rameni) ali vokalni (npr. hropenje, ponavljanje besed). Čeprav se sindrom pogosto povezuje z nenadzorovanim izgovarjanjem kletvic, je to v resnici redek simptom, saj večina ljudi s to diagnozo doživlja predvsem preprostejše motorične in vokalne tike, ki se lahko s starostjo spreminjajo ali zmanjšujejo.
Vsiljive misli so neželene, nenadne in pogosto moteče misli, podobe ali impulzi, ki se pojavijo v posameznikovem umu brez njegovega nadzora. Te misli so pogosto v nasprotju s posameznikovimi dejanskimi željami ali vrednotami in lahko povzročijo močan občutek tesnobe, sramu ali strahu. Čeprav se vsiljive misli občasno pojavijo pri mnogih ljudeh, postanejo klinično pomembne, ko postanejo tako pogoste ali intenzivne, da motijo vsakdanje življenje in zahtevajo strokovno obravnavo.
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