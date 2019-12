Robbie Williams: Shujšal sem, ker sem prenehal kaditi

Glasbenik Robbie Williams se je zamislil nad svojim načinom življenja in spremenil navade. V svoj vsakdan je vključil več aktivnosti in zdrave prehrane, hkrati pa se je odpovedal kajenju, kar je najbolj pripomoglo k izgubi kilogramov.

Robbie Williams je v zadnjih mesecih izgubil precej kilogramov, zdaj pa je v intervjuju spregovoril, kako mu je to uspelo. V podcastu je dejal, da je shujšal predvsem zato, ker je prenehal kaditi. Čeprav je to poskušal že lani, mu je to uspelo na začetku letošnjega leta. Na spremembo svojega življenjskega sloga pa je izjemno ponosen.

Robbie Williams je korenito spremenil svoj življenjski slog. FOTO: Profimedia

Robbie se je med drugim pridružil družbi Wight Watchers (WW International), ki spodbuja zdrav način življenja. "Ko kadim, sem napol dim in napol človek. Sem človek ekstremov. Žena mi je zabičala, da moram prenehati svojo razvado," je dejal glasbenik, ki je ponosen, da je naredil nov korak v svojem življenju. "Nočem zgodaj umreti, zato sem se tudi odločil narediti naslednji korak. Odločil sem se za celotno preobrazbo, nisem le prenehal kaditi, ampak sem spremenil svoj način življenja. Postal sem zdrav in spravil sem se v dobro formo. Zdaj imam vizijo, kakšen želim biti v prihodnosti. In ta trenutek, ko sem se tega zavedel, je bil prelomen," je svojo spremembo opisal glasbenik, ki je svojo kariero začel v priljubljeni fantovski skupini Take That.

Precej kilogramov je izgubil predvsem zato, ker je opustil kajenje. FOTO: Profimedia