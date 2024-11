Robbie Williams: Smrt Liama Payna bo povzročila številne spremembe

Oboževalci so sprožil peticijo, da bi spodbudil nov zakon za podporo umetnikom in njihovemu duševnemu zdravju. Sprva so želeli zbrati le 12.000 podpisov, vendar se jih je hitro nabralo več kot 100.000. Zaradi tako velike podpore bi sedaj o tem predlogu lahko razpravljali v parlamentu. Kampanja Change.org želi naslednje: "Glede na nedavne novice o tragični smrti Liama Payna, tako kot mnogih drugih, mora zabavna industrija prevzeti odgovornost in biti odgovorna za dobrobit svojih umetnikov. Mi prosimo zakonodajalce, naj ustvarijo zakonodajo, ki ščiti duševno zdravje umetnikov v industriji."

Robbie, je tako zdaj izrazil prepričanje, da bi lahko Liamova smrt povzročila spremembo v zabavni industriji. Prav tako je nakazal, da bo pripravljen podpreti vse spremembe, ki bi lahko pomagale zaščititi življenja drugih v industriji. Newstalku je povedal: "Prepričan sem, da se bo marsikaj storilo v njegovem imenu, da bi se stvari izboljšale. Kaj se bo storilo, še ne vem, vendar vse to podpiram. Zelo težko je postaviti stvari na svoje mesto in obstaja ogromna siva cona, kako ustrezno poskrbeti za ljudi. Vem, da se pogovarjajo o tem, kaj storiti in kako to olajšati, toda za to je potrebno veliko denarja," je dejal in dodal: "Med drugim govorimo o številnih mladih menedžerjih in mladih skupinah, ki vse počnejo na zadnji strani kombija, ker nimajo denarja, da bi si našli pomoč. Torej obstajajo vsa ta siva področja. Treba je vse to obravnavati in potrebujemo veliko pametnih ljudi, ki bi premislili in ugotovili, kateri način je najboljši za reševanje tega problema naše zabavne industrije."