Robbie Williams v čustveni objavi: Preživeti skušam samega sebe

Pevec Robbie Williams je pred nekaj dnevi z oboževalci delil čustveno objavo o svojih izzivih v boju z duševnim zdravjem. Zvezdnik se že dlje časa bori z depresijo, z njegovimi težavami pa se lahko poistovetijo številni pevčevi oboževalci, ki so mu med komentarji izkazali podporo in mu sporočili, da se lahko s tem vidikom njegovega življenja poistovetijo.

Robbie Williams je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delil čustveno objavo, v kateri je razkril, da se bori z depresijo, ki je tako huda, da ne ve, ali bo preživel. 51-letni pevec, ki je v času kariere prodal več kot 75 milijonov albumov, odkrito govori o težavah z duševnim zdravjem, debelostjo, samozavestjo, alkoholizmom in drugimi odvisnostmi.

Robbie Williams FOTO: Profimedia icon-expand

51-letni glasbenik je delil daljši zapis, v katerem je podrobno opisal, kako se bori s tem, da preživi svojo lastno osebnost. "Nekje je ura tri zjutraj, prešinila me je misel, ki mi ne bo dala spati, zato jo delim z vami. Radosti. Pozdrav Keanu. Preživeti skušam samega sebe. Pridejo dnevi, ko se ne izboljšaš. To so dnevi, ko se samozadržuješ. Skušam preprečiti, da se mi kaos ne razlije po preprogi. Kar skušam storiti, je, da sem mojster samega sebe. Da se v celoti poznam in razumem, zakaj razmišljam na takšen način in ali je to sploh v redu. In ko vem, da ni – kaj sploh lahko naredim glede tega? Kaj potrebujem od sveta? Kaj naj pričakujem? In kakšne meje je še sprejemljivo imeti, ko svet od tebe nekaj pričakuje? Kako naj jih postavim na svoje mesto?" se je spraševal pevec.

Njegova objava je dobila velik odziv sledilcev, ki so mu poslali številna sporočila z razumevanjem in sočutjem. Mnogi so rekli, da se lahko poistovetijo z njegovimi občutki. V nedavnem intervjuju za Mirror je Robbie spregovoril o depresiji, ki ga je v zadnjem času znova prizadela. "Leto se je začelo s slabim duševnim zdravjem, ki ga nisem občutil že zelo, zelo dolgo. Bil sem žalosten, tesnoben, depresiven," je dejal in dodal: "Mislil sem, da mi je uspelo, bil sem na koncu poti, nato pa se je depresija vrnila. Zmedeno stanje."

Pred množico doživel živčni zlom

Williamsu so depresijo prvič diagnosticirali pri dvajsetih, medtem ko se je boril z odvisnostmi, zaradi katerih je doživel duševni zlom pred na tisoče ljudi. V dokumentarcu o svojem življenju iz leta 2023 je podrobno opisal pritisk, ki ga je čutil kot najstnik, ki je živel v središču pozornosti. "Ko sem se pridružil Take That, sem imel 16 let in bilo je noro. Bil sem v središču pop kulture," je dejal in dodal: "Počutil sem se, kot da dajem vedno več od sebe do trenutka, ko se ne prepoznaš več. V soju žarometov ne moreš zaupati nikomur."

'Bolezen me želi ubiti'

Z leti je bil Robbie zelo odprt o svojih osebnih bojih in je nekoč rekel: "Imam bolezen, ki me hoče ubiti in je v moji glavi, zato se moram pred njo zaščititi." Leta 2007 je šel na rehabilitacijo zaradi odvisnosti od drog. "Zelo težko je razumeti psihologijo tega velikega darila, ki ti je dano, a te hkrati uniči," je pojasnil v svojem dokumentarcu. "Do zdaj se je o duševnem zdravju govorilo na drugačen način. Bilo je nekoliko begajoče, saj so ljudje menili, da moram samo vstati in zapeti. A tudi to je v redu, saj sem živel, da bi povedal zgodbo," je še dodal.