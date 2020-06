Robbie Williams za pričesko v karanteni poskrbel kar sam

Robbie Williams je za pomoč pri preobrazbi zaprosil ženo Aydo Field. Zaprte brivnice in frizerski saloni so pripomogli k temu, da je pevec stvari vzel v svoje roke in si obril lase. 46-letnik se je projekta lotil z električnim brivnikom, proces pa je s svojimi sledilci na omrežju Instagram delila kar soproga. Ayda pogosto objavlja fotografije in posnetke s katerimi zabava oboževalce nekdanjega člana skupine Take that.