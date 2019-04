Robbie Williams z ženo Aydo po eni sezoni 'obupal' nad X Factorjem

"Novička iz tabora Williams. Za nama je zelo naporno leto. Vegas je bil neverjeten in komaj čakava, da bova v juniju in juliju vse še enkrat ponovila. Imam velik koncert v Hyde Parku 14. julija, napisal pa sem tudi besedilo in glasbo za predstavo Boy in the Dress z Guyem Chambersom, ki ima premiero 8. novembra. Imava pa kmalu tudi nekaj velikih najav, a še ne moreva vsega razkriti. Zato je na žalost nemogoče postoriti vse ... Zato vam s cmokom v grlu sporočava, da se letos ne bova vrnila v šov X Factor. Bova pa delala na novih projektih s Simonom, kot velika oboževalca pa bova še naprej spremljala X Factor ter glasovala in navijala za Simona," je na Instagramu v svojem in ženinem imenu razložil pevec Robbie Williams.

Ayda Field je lani sicer izjavila, da si je vedno želela delati z Robbiejem, saj ga je označila, da je kot "Batman njenemu Robinu". Prav tako obstaja vprašanje, ali se bo v šov vrnil Tomlinson, saj je dejal, mu je letos prioriteta, da izda samostojni album.