Robbie Williams: Zaradi zdravil za hujšanje se mi slabša vid

Robbie Williams je razkril, da se boji izgube vida zaradi uporabe priljubljenih injekcij za hujšanje. 51-letni pevec je dejal, da se mu je vid zameglil in se stanje le slabša, hkrati pa opozoril oboževalce, naj bodo tudi sami pozorni na morebitne stranske učinke, če uporabljajo enaka zdravila.
Zvezdnik je povedal, da je med izvajanjem svoje uspešnice She's The One na odru težko videl obraze oboževalcev, in pozval javnost, naj pred uporabo podobnih izdelkov temeljito razišče vsa morebitna tveganja. "Ljudi, ki to berejo, želim opozoriti na morebitna tveganja, da bodo dobro obveščeni," je povedal za The Sun.
"Injekcije sem začel uporabljati precej zgodaj, vendar opažam tudi, da moj vid ni ravno dober. Že nekaj časa je zamegljen in se samo še slabša. Ne verjamem, da je to zaradi starosti, menim, da je zaradi injekcij," je še dodal.
Da je nekaj narobe, je prvič ugotovil med ogledom tekme ameriškega nogometa, ko nenadoma ni mogel več razločiti igralcev, ki so postali 'le še podobe na igrišču'. Čeprav je pred kratkim dobil nova očala, pa sprva ni povezoval poslabšanja vida z injekcijami.
Boj s kilogrami in odvisnostmi
Williams je že prej priznal, da je s pomočjo injekcij za hujšanje shujšal s približno 88,5 kg na 76,6 kg. "Jemljem nekaj takega kot Ozempic. To je kot božični čudež," je povedal za The Times. "In to potrebujem, medicinsko. Moj notranji glas mi govori, kot mi Katie Hopkins govori o debelih ljudeh. To je noro," je še povedal.
Pevec je v preteklosti pokadil do 40 cigaret na dan in se je zdravil zaradi odvisnosti od zdravil na recept. Priznal je tudi, da se boji smrti, če ne bo spremenil svojih slabih življenjskih navad. Vedel sem, da moram nekaj storiti, sicer bom umrl. Narediti majhne korake, je izjavil leta 2020.
