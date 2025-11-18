Robbie Williams: Zaradi zdravil za hujšanje se mi slabša vid

Britanski pevec Robbie Williams je prepričan, da zaradi uporabe zdravil, ki pomagajo pri hujšanju, izgublja vid. 51-letnik, ki se z odvečnimi kilogrami in težavami s samopodobo bori že vrsto let, je nedavno priznal, da si pomaga z injekcijami priljubljenega zdravila, kot neželen stranski učinek pa navedel slabšanje vida.

Robbie Williams je razkril, da se boji izgube vida zaradi uporabe priljubljenih injekcij za hujšanje. 51-letni pevec je dejal, da se mu je vid zameglil in se stanje le slabša, hkrati pa opozoril oboževalce, naj bodo tudi sami pozorni na morebitne stranske učinke, če uporabljajo enaka zdravila.

Robbie Williams FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnik je povedal, da je med izvajanjem svoje uspešnice She's The One na odru težko videl obraze oboževalcev, in pozval javnost, naj pred uporabo podobnih izdelkov temeljito razišče vsa morebitna tveganja. "Ljudi, ki to berejo, želim opozoriti na morebitna tveganja, da bodo dobro obveščeni," je povedal za The Sun. "Injekcije sem začel uporabljati precej zgodaj, vendar opažam tudi, da moj vid ni ravno dober. Že nekaj časa je zamegljen in se samo še slabša. Ne verjamem, da je to zaradi starosti, menim, da je zaradi injekcij," je še dodal.

Da je nekaj narobe, je prvič ugotovil med ogledom tekme ameriškega nogometa, ko nenadoma ni mogel več razločiti igralcev, ki so postali 'le še podobe na igrišču'. Čeprav je pred kratkim dobil nova očala, pa sprva ni povezoval poslabšanja vida z injekcijami.

Boj s kilogrami in odvisnostmi