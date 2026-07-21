Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Robbie Williams znova v središču pozornosti, njegov odziv presenetil

Los Angeles, 21. 07. 2026 11.52 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Robbie Williams

Robbie Williams je znan tudi kot velik ljubitelj nogometa, zato ne preseneča, da je bil pevec med zvezdniškimi obrazi, ki so v živo spremljali svetovno prvenstvo v nogometu. 52-letnik je med finalno tekmo stopil tudi pred mikrofon ene od televizij, kjer pa mu je iz ust na mikrofon padla bela snov.

Robbie Williams ni prvič del škandala, ki odmeva tudi na družbenih omrežjih. Kmalu zatem, ko je posnetek, na katerem pevec z mikrofona med izjavo v živo, ki jo je dal med finalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu, pobere belo snov, nato pa jo s prsta prenese na čelo, zaokrožil po družbenih omrežjih, se je odzval tudi 52-letnik. Ta je na hudomušen način zanikal govorice, da je bila bela snov droga kokain, in razkril, da je bil v resnici le mentolov bonbonček.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Rad bi se opravičil za snov, ki je padla na mikrofon. To je bilo zelo neprofesionalno," je povedal v videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju, na njem pa leži v postelji. "Ljudje so bili zaskrbljeni zame, ampak je vse v redu, ker jih imam še več," je še povedal Williams in odprl usta, kjer je imel na jeziku še dva mentolova bonbona. Ob videu je zapisal: "Pravkar sem se zbudil in si zaželel mentol."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posnetek, ki je nastal med javljanjem v živo, je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, zvezdnika pa so številni uporabniki X obtožili, da jemlje kokain. Williams je situacijo še poslabšal, ko je bonbon pobral z mikrofona, nato pa se je z isto roko popraskal po čelu, bonbon pa se mu je zalepil na kožo.

Da je v preteklosti že priznal, da je imel težave z zlorabo alkohola in substanc, mu ni pomagalo, saj so uporabniki X njegovo odvisnost v komentarjih hitro uporabili proti njemu.

Robbie Williams z Nicole Scherzinger in Lauro Pausini na SP v nogometu.
Robbie Williams z Nicole Scherzinger in Lauro Pausini na SP v nogometu.
FOTO: Profimedia

Williams je pred finalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu tudi nastopil in skupaj z Nicole Scherzinger ter italijansko pop pevko Lauro Pausini zapel FIFA himno.

robbie williams svetovno prvenstvo v nogometu odziv pevec

Megan Fox po 17 letih v nadaljevanju kultne grozljivke

Po nastopu na SP Justin Bieber noč nadaljeval na zasebni zabavi

Bibaleze.si Sredi noči dobil SMS, ki ga Robbie Williams ne bo nikoli pozabil
24ur.com Nick Jonas med nastopom padel v luknjo na odru: Nekdo bo odpuščen
24ur.com Robbie Williams o koncertu na Hrvaškem: Bil sem popolnoma izmučen
Bibaleze.si Postal je svetovni prvak, nato pa ga je brat ganil do solz
24ur.com Oboževalci Robbieja Williamsa razočarani, da bo nastopil v Katarju
24ur.com Ronaldo ob omembi Messija z nespodobno gesto razjezil navijače
Moskisvet.com Razgaljeni portret pevca, ki je zadet osvojil svet
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FancyFukish
21. 07. 2026 13.52
Tale Robert je 100% prikrit inštalater.
Odgovori
0 0
Anonymus3579
21. 07. 2026 13.19
🤮🤮🤮
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Svetu je pokazala, da je mogoče biti premierka in mama hkrati
Otroci pri 10 letih uporabljajo kreme proti gubam
Otroci pri 10 letih uporabljajo kreme proti gubam
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Postal je svetovni prvak, nato pa ga je brat ganil do solz
Postal je svetovni prvak, nato pa ga je brat ganil do solz
zadovoljna
Portal
Ženske ponorele za slovenskim sodnikom: "Lahko mi pokaže kateri koli karton"
Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami
Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami
Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024
Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024
Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?
Kaj se je v resnici dogajalo za kamerami?
vizita
Portal
Redno pitje kave zmanjšuje tveganje za bolezni jeter
Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?
Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?
Dvolični učinek keto diete: različni vplivi na razvoj raka
Dvolični učinek keto diete: različni vplivi na razvoj raka
Dermatologi opozarjajo: teh 8 napak pri zaščiti pred soncem dela skoraj vsak
Dermatologi opozarjajo: teh 8 napak pri zaščiti pred soncem dela skoraj vsak
cekin
Portal
Eurojackpot: rojstni dnevi otrok so Hrvatu prinesli več kot 415.000 evrov
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
Plače v Sloveniji rastejo, a pomembnejše je drugo vprašanje
Plače v Sloveniji rastejo, a pomembnejše je drugo vprašanje
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
moskisvet
Portal
Poročila se je z Grkom in ostala brez besed: 'Nisem mogla verjeti, da je to normalno'
Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških
Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških
Ljubil je hčerko nogometne legende: kdo vse je osvojil srce Ferrana Torresa?
Ljubil je hčerko nogometne legende: kdo vse je osvojil srce Ferrana Torresa?
Je z vami zaradi ljubezni ali denarja? 5 znakov, ki jih moški pogosto spregledajo
Je z vami zaradi ljubezni ali denarja? 5 znakov, ki jih moški pogosto spregledajo
dominvrt
Portal
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
Naravni triki proti muham: Kako ohraniti kuhinjo brez nadležnih insektov
Naravni triki proti muham: Kako ohraniti kuhinjo brez nadležnih insektov
Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt
Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt
Kako se znebiti trdovratne smole z oblačil, avtomobila in šotora?
Kako se znebiti trdovratne smole z oblačil, avtomobila in šotora?
okusno
Portal
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Poskusili smo viralni zajtrk, pripravljen v 10 minutah – rezultat nas je presenetil
Poskusili smo viralni zajtrk, pripravljen v 10 minutah – rezultat nas je presenetil
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
voyo
Portal
Hitri in drzni 8
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820