Robbie Williams znova v središču pozornosti, njegov odziv presenetil

Robbie Williams ni prvič del škandala, ki odmeva tudi na družbenih omrežjih. Kmalu zatem, ko je posnetek, na katerem pevec z mikrofona med izjavo v živo, ki jo je dal med finalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu, pobere belo snov, nato pa jo s prsta prenese na čelo, zaokrožil po družbenih omrežjih, se je odzval tudi 52-letnik. Ta je na hudomušen način zanikal govorice, da je bila bela snov droga kokain, in razkril, da je bil v resnici le mentolov bonbonček.

"Rad bi se opravičil za snov, ki je padla na mikrofon. To je bilo zelo neprofesionalno," je povedal v videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju, na njem pa leži v postelji. "Ljudje so bili zaskrbljeni zame, ampak je vse v redu, ker jih imam še več," je še povedal Williams in odprl usta, kjer je imel na jeziku še dva mentolova bonbona. Ob videu je zapisal: "Pravkar sem se zbudil in si zaželel mentol."

Posnetek, ki je nastal med javljanjem v živo, je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, zvezdnika pa so številni uporabniki X obtožili, da jemlje kokain. Williams je situacijo še poslabšal, ko je bonbon pobral z mikrofona, nato pa se je z isto roko popraskal po čelu, bonbon pa se mu je zalepil na kožo.

Da je v preteklosti že priznal, da je imel težave z zlorabo alkohola in substanc, mu ni pomagalo, saj so uporabniki X njegovo odvisnost v komentarjih hitro uporabili proti njemu.