Robbie začaral Areno in šarmiral dekleta ob bok 25-letnici kariere

Britanski pop zvezdnik Robbie Williams, ki se ga marsikatera najstnica, danes že v zrelih srednjih letih, spominja iz zasedbe Take That, nas je v nabito polnem puljskem amfiteatru popeljal čez četrt stoletja dolgo kariero in dal dobro vedeti, zakaj ostaja eden najboljših in najbolj priljubljenih zabavljačev na glasbeni sceni.

Precej drugačne vibracije kot na nedavnem koncertu Florence + The Machine je ponudil tokratni koncert Robbieja Williamsa v puljski Areni, četudi je bil torkov dan pretežno oblačen, najtemnejše napovedi pa so kazale celo na nevihten večer. Amfiteater se je do 21. ure lepo napolnil, tisti, že prisotni v njem, pa so lahko "zadžuskali" ob plesnih zvokih predskupine Lufthaus.

icon-expand Robbie Williams na turneji XXV predstavlja četrt stoletja svoje bogate kariere. FOTO: Miro Majcen

A že prgišče minut pred napovedanim odrskim časom za zvezdo večera so se ugasnile luči in prižgali navdušeni kriki v grlih najbolj goreče vznemirjenih oboževalk, ki so prišle pogledat junaka svoje mladosti, po možnosti s svojim možem, fantom ali pač podmladkom. Predstavitvena pesem turneje XXV ima primeren naslov Hey Yeah Wow Wow, ki se kmalu zatem prelije v precej bolj poznano Let Me Entertain You. "Naj se znova predstavim, moje ime Robbie je**eni Williams, to je moj bend in to je moja rit, ali ste je**no pripravljeni?" je navdušeno kriknil 49-letnik in dal vedeti, da z velikim veseljem in užitkom pokaže zadnjico vsem, ki ga ne marajo, ter da se gladko požvižga na vse, ki ga kritizirajo. Podobno je objavil tudi na svojem Instragramu, kjer je zapisal, da si želi, da bi imel svojega pterodaktila, ki bi ga streniral, da bi se podelal na vse ljudi, ki jih ne mara.

icon-expand "Moje ime Robbie je**eni Williams, to je moj bend in to je moja rit, ali ste je**no pripravljeni?" FOTO: Miro Majcen

A Robbie ne bi bil Robbie, če ne bi z odra stopil do prvih vrst in že takoj na začetku koncerta dal poljuba nekemu dekletu, za kar se je takoj zatem opravičil njenemu fantu. Skoraj abrahamovec je, tako kot kakšen Freddie Mercury, vrhunski šovman, četudi je med koncertom priznal, da je tak zgolj na odru, doma pa sramežljiv, zaprt vase, nekoč pa se je boril celo z agorafobijo. "Hrvaška, slišal sem, da ste zelo glasni," je občinstvo, ki ga je na mah osvojil, da mu je jedlo iz rok, pozval k navdušeno glasnemu odzivu. Priznati mu gre, da množice obvladuje z lahkoto, spretno duhoviči, obvladuje plesne korake, je za skorajšnjega abrahamovca solidno fit, četudi se na njegovem obrazu vidi, da je definitivno nekdo, ki ima za seboj že konkretno šolo življenja. A mu večina nekdanje-zdajšnjih oboževalk priznava, da je še vedno "prekleto hud", kar koli si že ob tem predstavljajo.

icon-expand "Ste z mano, tako je**no sem slaven, da je čudovito!" FOTO: Miro Majcen

Robbie je avditorij spretno razplesal s poznano priredbo Land of 1000 dances, ki sta ji sledili Monsoon in Strong, med katero se je na ekranu izpisovalo besedilo v slogu karaok. "Nekatere pesmi so o tem, kako sem kul, druge pa o tem, kako sem osamljen in v depresiji, tole je ena o slednjem," je napovedal pesem Come Undone. Vmes je celo (kot) pozabil kakšen del besedila in se takoj "izmazal", češ, to so posledice dolgotrajnega covida, to ni posledica starosti in podobno. Omenil je svoje začetke v skupini Take That ter predvajal prvi videospot za pesem Do what you like ter ga nato ustavil na prizoru, kjer je pokazal golo zadnjico, kar je obrnil na šalo z besedami, da se je moral na začetku kariere vdinjati celo s snemanjem gejevske pornografije. "Če združimo vse skupaj, me morate prenašati že enaintrideset let," je ob opisovanju svoje kariere povedal Robbie, ko je dejal, da je s sodelovanjem v Take That mislil, da je kot v fantovski tolpi, a ostali člani tega niso dojemali na tak način in ga niso marali. Začel je celo peti njihovo pesem Could it be Magic, ki je bila prva, ki jo je dejansko pel on, a se je že po nekaj taktih odločil, da nima smisla, saj da je "brez veze".

icon-expand "Seks, droge in paparaci, za vas zabava, zame terapija." FOTO: Miro Majcen

"Odšel sem na festival Glastonbury, se družil z Oasis, kmalu zatem napisal pesem Angels in stvari zame nikoli niso bile več enake," je napovedal pesem Don't Look Back in Anger, eno bolj znanih pesmi omenjene zasedbe, ki je povzročila vsesplošno prepevanje celotnega amfiteatra. "Seks, droge in paparaci, za vas zabava, zame terapija," je bila še ena od njegovih močnih izjav, ter nadaljeval: "Ste z mano, tako je**no sem slaven, da je čudovito," se je pridušal zvezdnik in težko bi mu kdo oporekal, da dejansko ni frajer, ki to lahko brez hudih posledic tudi izreče. Med pesmijo The Flood so dežne kaplje začele nakazovati, da bi se kmalu znalo krepko uliti, a je na srečo ostalo zgolj pri kapljah, se je pa to zgodilo kako uro po koncu koncerta. Med Love My Live so med množico izstrelili "kačje konfete", med razigrano pesmijo Candy pa je Robbie navdušeno metal majice srečnežem, ki so se uspeli dokopati do kakšnega njegovega uspešnega meta.

icon-expand Okoli 100-minutna pop ekstravaganca je bil popoln primerek vrhunskega glasbeno-vizualnega spektakla. FOTO: Miro Majcen

Za zaključek je postregel še z mega trojčkom Feel, Kids in Rock DJ. Seveda kot velik nogometni oboževalec Hrvatom ni pozabil omeniti niti Luke Modrića, v dodatku, pa najprej zapel dobro poznano No Regrets. Za pesem She's the One je spet v prvi vrsti izbral dekle, tokrat Moniko, ki jo je takoj šarmiral s komplimenti o njenih mehkih rokah in lepih očeh, nato je izračunal, da sta "samo" devetnajst let narazen, ji ves čas pesmi gledal v oči, celo nekoliko priredil besedilo, ob koncu pesmi pa spoznal, da stoji zraven nje njen fant, ki pa mu seveda ni zameril, da je Robbie poskrbel za trenutek, ki si ga bo njegovo dekle zapomnilo za vse življenje. Zvezdnik je v daljšem, precej čustvenem zaključnem nagovoru povedal, da je nekajkrat celo razmišljal o tem, da bi zapustil ta svet, saj je dal skozi precej težka obdobja. "Nikoli si nisem mislil, da bom poročen ali imel otroke, a z ženo sva skupaj sedemnajst let in imava štiri otroke," je priznal. Sicer pa je solznih oči povedal, da je hvaležen za tri stvari, svojo ženo, otroke in za oboževalce in oboževalke, ki prihajajo na njegove koncerte, kar mu daje smisel v življenju.

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right