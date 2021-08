Robert De Niro 78. rojstni dan praznoval s skrivnostno prijateljico

Tiffany in Roberta so paparaci v Franciji ujeli na izhodu iz hotela Eden Roc, ko sta se odpravila na zasebno plovilo, s katerim sta se odpravila na krajši dnevni izlet.

Oboževalci so presrečni, da lahko Roberta De Nira vidijo zdravega in čilega. Igralec se je namreč pred meseci poškodoval na snemanju novega filma Killers of the flower moon, ki ga režira Martin Scorsese. "Nekako sem si natrgal stegensko mišico, niti ne vem, kako. Na snemanju sem prestopil neko zadevo na tleh in očitno narobe stopil. Bolečina je bila grozovita in zato sem potreboval opornico. Takšne stvari se pač zgodijo, še posebej, ko si starejši, moraš biti pripravljen na nepričakovane stvari," je povedal ob poškodbi.