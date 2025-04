Robert De Niro bo prejel častno zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu

Hollywoodski igralec Robert De Niro je znan po filmih, kot so Taksist , Kazino in Razjarjeni bik , a svetovno slavo mu je prinesla upodobitev mafijca v Botru 2 . Uspešen je bil tudi v komedijah, kot je Njeni tastari .

V izjavi ob novici, da bo prejel častno nagrado, je De Niro izpostavil, da se čuti močno povezanega s filmskim festivalom v Cannesu. "Še zlasti zdaj, ko je na svetu toliko stvari, ki nas ločujejo, nas Cannes povezuje – pripovedovalce zgodb, filmske ustvarjalce, oboževalce in prijatelje. Kot da bi se vrnili domov," je dejal.

Častno zlato palmo so v preteklosti med drugim prejeli zvezdnika Meryl Streep in Michael Douglas, ustvarjalec Vojne zvezd George Lucas ter italijanski režiser Marco Bellocchio. Festival v Cannesu bo v letošnji izdaji potekal med 13. in 24. majem.