Robert De Niro bo prejel nagrado za življenjsko delo

''Robert De Niro je igralec izjemne globine in neverjetnih sposobnosti,'' je povedala predsednica združenja Gabrielle Carteris in dodala: ''Liki, ki jih ustvarja, očarajo našo domišljijo. Od mladega Vita Corleoneja do divjajočega bika Jakea Lamotta in 'dedka vseh nas', Bena Whittakerja, se še naprej dotika naših src in odpira naš um novim in vznemirljivim svetom razumevanja in čustev. V veliko čast mi je objaviti, da bo najvišja čast SAG-a dodeljena enemu največjih talentov naše generacije.''

De Niro je bil nominiran za oskarja za vloge v filmih Taksist, Lovec na jelene, Prebujenja, Rt strahu in Za dežjem posije sonce, oskarja pa je prejel za vlogi v filmih Boter 2 in Razjarjeni bik. Za produkcijo in igro v filmu Čarovnik za laži in za izvršno produkcijo filma When They See Us je prejel nominaciji za nagrado emmy.

Nagrado za življenjsko delo bo igralec prejel 20. januarja 2020, potem, ko je zanjo izvedel, pa je dejal:''Član Združenja ameriških igralcev sem že 50 let. V veliko čast mi bo prejeti to nagrado.''