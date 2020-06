Robert De Niro in Cate Blanchett v novem filmu režiserja Jamesa Grayja

V ospredju filma bo življenje v tradicionalni zasebni šoli Kew Forest, ki jo je obiskoval tudi današnji ameriški predsednik Donald Trump v 50. letih prejšnjega stoletja, ko je bil njegov oče v šolskem svetu. Tematiziral bo prijateljstvo in zvestobo nasproti političnemu ozadju izvolitve Ronalda Reagana za ameriškega predsednika, je poročanje filmskih časnikov Hollywood Reporter in Variety povzela nemška tiskovna agencija dpa.

V preteklosti smo sodelovanje nekaterih igralcev na velikih platnih, izbranih za Armageddon Time, že doživeli. De Niro in Anne Hathaway sta se pojavila v komediji iz leta 2015 z naslovom Pripravnik.Legendarni igralec pa je tudi vpet v nov projekt režiserja Martina Scorseseja. Z Leonardom diCapriem bo zaigral v filmu Killers of The Flower Moon, ki bo nastal po literarni predlogi Davida Granna in bo v kinematografe prišel leta 2021.