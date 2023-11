Robert De Niro mora nekdanji asistentki plačati 1,1 milijona evrov

Sodna bitka med Robertom De Nirom in Graham Chase Robinson je zaključena. Porota je odločila, da mora igralec oziroma njegovo podjetje njegovi nekdanji asistentki plačati okoli 1,1 milijona evrov zaradi obtožb o spolni diskriminaciji in neprimernem vedenju. Zvezdnika ob razglasitvi odločitve ni bilo v sodni dvorani, Robinsonova pa je bila kljub precej manjšemu izplačilu, kot ga je sprva zahtevala, videti zadovoljna.

Sodišče je odločilo, da mora Robert De Niro oziroma njegovo podjetje Canal Productions nekdanji asistentki plačati 1,1 milijona evrov. Porota je sicer med sodnim procesom ugotovila, da igralec ni odgovoren, a mora kljub temu plačati, prav tako Graham Chase Robinson ni bila kriva za obtožbe, ki jih je pred njeno tožbo proti njej vložilo podjetje njenega nekdanjega delodajalca.

Sodišče je odločilo, da mora Robert De Niro oziroma njegovo podjetje Canal Productions nekdanji asistentki plačati 1,1 milijona evrov.

Sodna bitka med igralcem in njegovo nekdanjo pomočnico se je zaključila v četrtek po osmih dneh, ob razglasitvi odločitve pa zvezdnika ni bilo v dvorani. Po poročanju tujih medijev je bila Robinsonova vesela končne razsodbe in je začela objemati svoje odvetnike, kljub temu, da je dobila 10 milijonov manj, kot je sprva zahtevala. V tožbi, ki jo je vložila proti igralcu, je namreč zahtevala okoli 11 milijonov evrov odškodnine. "Ne samo, da je gospa Robinson zmagala v primeru proti Canal Productions, porota je ugotovila, da so De Nirove trditve proti njej neutemeljene," je za BBC dejal David Sanford, odvetnik pomočnice.

Robinsonova je bila ob odhodu iz sodišča dobre volje.

37-letnica je tožbo vložila kot odgovor na igralčevo tožbo že leta 2019, a je šele sedaj prišla na sodišče. De Niro jo je nekaj mesecev prej tožil, da je v času, ko je delala zanj, podjetju ukradla denar in med delovnim časom gledala filme. Robinsonova je v nasprotni tožbi zapisala, da je v obdobju 11 let službovanja pri igralcu doživljala hude čustvene stiske, saj se je 80-letnik nanjo drl, jo zmerjal, ji dajal stereotipne ženske naloge ter pogosto uporabljal neprimerne, celo vulgarne komentarje. Da gre v njenem primeru za spolno nadlegovanje in rasno diskriminacijo, je zagovarjala tudi z dejstvom, da je bila za svoje delo plačana manj kot njen moški sodelavec.