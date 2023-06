Robert De Niro o Al Pacinu, ki bo znova oče: Nekaj let je starejši od mene

Robert De Niro in Al Pacino

Robert De Niro podpira svojega igralskega kolega Al Pacina, ki bo tako kot on kmalu postal novopečeni očka. V ameriški oddaji Today je namreč dejal, da je "zelo vesel" za 83-letnega zvezdnika, ki pričakuje otroka z 29-letno partnerko Noor Alfallah. "Nekaj let je starejši od mene," je novico na kratko komentiral 79-letni igralec in dodal: "Bog ga blagoslovi."

Voditeljica Hoda Kotb je De Nira, ki je prejšnji mesec razkril, da se je s partnerko Tiffany Chen razveselil hčere Gie Virginie, vprašala, kako se pri svojih letih sooča s starševstvom. "Ko si starejši, imaš zavedanje o določenih stvareh v življenju in o dinamiki. Vse o družinski dinamiki. Ne moreš se izogniti učenju o določenih stvareh in potem, kako se z njimi spopadeš, jih obvladaš in tako naprej," je pojasnil oskarjev nagrajenec.