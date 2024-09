Robert De Niro o Donaldu Trumpu: Uničiti hoče Ameriko

Robert De Niro je znova udaril po Donaldu Trumpu in ga obtožil, da hoče uničiti Ameriko. 81-letni igralec je republikanca označil za klovna, ki bo postal dosmrtni diktator, če bo ponovno izvoljen na novembrskih volitvah. Iz tekmeca Kamale Harris se je norčeval, da ni sposoben narediti ničesar, kar zahteva strukturo, kaj šele vodenje države. Robert je v ponedeljek na newyorški premieri filma Megalopolis režiserja Francisa Forda Coppole v New Yorku dejal: "Samo predstavljajte si, da Donald Trump režira ta film. Nič ne zna narediti. Nad vsem, česar se loti, izgubi nadzor. Uničiti hoče to državo. Ne bi mogel narediti tega filma. In ne bi mogel narediti ničesar, kar bi imelo strukturo."