Robert De Niro o Donaldu Trumpu: Z ustrahovalcem se je treba soočiti

V intervjuju za MSNBC je ameriški igralec Robert De Niro podprl proteste proti predsedniku Donaldu Trumpu pod geslom No kings (Nimamo kraljev, op. a.), zaradi katerih se je v preteklih dneh na ulice odpravilo na milijone protestnikov in protestnic v ZDA.
Po njegovih besedah je nujno "še več" upora. "Politiki bodo spoznali, da se morajo soočiti bodisi s Trumpovo jezo bodisi z jezo ljudi. In bolj se morajo bati jeze ljudi," je dejal.
Ob tem meni, da se morajo ljudje upreti Trumpovim načrtom za tretji mandat na čelu ZDA. "Ne smemo popustiti, ker ne bo zapustil Bele hiše. Ne želi je zapustiti. /.../ To je klasična situacija z ustrahovalcem. Vidimo jo in ni drugega, kot da se soočimo z njim. Morate se soočiti in se boriti proti njemu, ga odgnati in ga prisiliti, da se umakne," je poudaril.
De Niro Trumpa kritizira že leta. V enem od videov pred volitvami leta 2016 ga je opisal kot "umetnika, polnega sranja". "Komaj čakam, da ga vidim v zaporu," je med drugim povedal leta 2019. V zadnjem desetletju ga je označil tudi za tirana.
Po ZDA se je v soboto na najmanj 2700 prijavljenih protestih zbralo več milijonov Američanov. To je že tretji množični protest po ZDA, odkar je Trump nastopil drugi mandat. Prvi shod spomladi proti Trumpu in takratnemu sodelavcu Elonu Musku je imel prijavljenih 1300 protestov. Drugi za Trumpov rojstni dan junija, ko je predsednik v Washingtonu pripravil vojaško parado, jih je imel 2100.
Kot odgovor na proteste je Trump v nedeljo objavil videoposnetek, ki ga je ustvarila umetna inteligenca, na katerem leti z letalom z imenom King Trump (Kralj Trump) in bombardira protestnike z rjavo tekočino.
