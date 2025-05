Robert De Niro podpira svojo transspolno hčerko: 'Kaj je to takšnega?'

"Aarona sem imel rad in ga podpiral kot svojega sina, sedaj pa imam rad in podpiram Airyn. Ne razumem, kaj je to takšnega. Rad imam vse svoje otroke," je v izjavi za TMZ povedal dvakratni dobitnik oskarja.

29-letna Airyn, ki jo ima De Niro iz zakona s Toukie Smith, je o spremembi spola spregovorila v nedavnem intervjuju za Them. "Ko sem sprejela to novo identiteto in postala bolj ponosna na to, da sem temnopolta, se počutim bolj povezana s temnopoltimi ženskami in svojo mamo," je v intervjuju povedala Airyn in razkrila, da je hormonsko terapijo, ki je del spremembe spola, začela novembra 2024. Povedala je, da je družini že v srednji šoli razkrila, da je gej, oni pa so njeno istospolno usmerjenost sprejeli.