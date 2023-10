Robert De Niro priznal, da večino skrbi za otroka prevzame partnerka

Robert De Niro ni najbolj navdušen nad menjavo plenic. Zvezdnik je v nedavnem intervjuju priznal, da večino skrbi za petmesečno hčerko Gio Virginio prepusti partnerki Tiffany Chen . "Ne postane nič bolj preprosto," je povedal in dodal: "Je, ker je. V redu je. Večine stvari ne počnem, a sem tam in podpiram svoje dekle. A tudi ona hodi v službo. Imava pomoč, kar je zelo pomembno."

Na vprašanje, ali uživa v očetovstvu, je zvezdnik odgovoril: "Seveda uživam. V vsem uživam. Z dojenčico je drugače kot z mojo 11-letno hčerko ali z odraslimi otroki in vnuki. Vse je drugače." 80-letnik je nadaljeval: "S svojimi odraslimi otroki se ne pogovarjam na način kot s svojo dojenčico ali 11-letnico, ki je sicer precej pametna."

De Niro in Chenova, ki so ju prvič začeli povezovati leta 2021, sta aprila dobila prvega skupnega otroka, zvezdnik pa je veslo novico razkril mesec pozneje. Igralec je takrat že imel šest otrok: 52-letno Dreno in 46-letnega Raphaela, ki ju ima z nekdanjo ženo Diahnne Abbott, 27-letna dvojčka Juliana in Aarona, ki ju ima z nekdanjim dekletom Toukie Smith ter 25-letnega Elliota in 11-letno Helen, ki ju ima z nekdanjo ženo Grace Hightower.