Robert De Niro se je poškodoval na snemanju vesterna

Robert De Niro okreva po hudi poškodbi noge. 77-letni igralec si je med snemanjem filma Killers of the Flower Moon v Oklahomi poškodoval stegensko mišico.

"Nekako sem si strgal stegensko mišico. Nekaj sem želel prestopiti in pri tem padel," je De Niro povedal za tuje medije. " Bolečina je bila neznosna in zdaj moram mirovati. A to se dogaja, še posebej ko se postaraš. Vedno moraš biti pripravljen na nepričakovane stvari," je bil realističen dvakratni dobitnik oskarja in dodal, da je bila njegova poškodba na srečo " obvladljiva" .

Killers of the Flower Moon je vestern, ki temelji na istoimenski knjigi, napisani po resničnih dogodkih. Filmsko dogajanje je postavljeno v Oklahomo, v dvajseta leta prejšnjega stoletja, obravnava pa skrivnostne serijske umore prebivalcev okrožja Osage, ki so obogateli, potem ko so pod njihovimi zemljišči odkrili velika nahajališča nafte. Igralska zasedba, ki si jo je izbral režiser Martin Scorsese, je že utečena, saj spet sodeluje z Robertom De Nirom (Irec) in Leonardom DiCapriem(Volk z Wall Streeta).