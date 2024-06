Robert De Niro zaradi kritike Donalda Trumpa ob nagrado

80-letnik se je namreč pred dnevi pojavil pred sodno dvorano v New Yorku, kjer so sodili Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih evidenc in prikrivanja pred kandidaturo leta 2016, in se pridružil protestu, ki so ga organizirali demokrati. De Niro je Trumpa zmerjal in označil za pošast, njegove podpornike pa oklical za razgrajače.

Nacionalno združenje izdajateljev televizijskih programov se je zaradi njegovega ravnanja odločilo, da umakne nagrado, ki bi jo moral prejeti, a je tiskovni predstavnik sporočil, da je združenje, ki naj bi zvezdniku podelilo nagrado, ponosno dvostrankarsko stališče, ki združuje tiste s celotnega političnega spektra, da bi proslavili vplivno delo lokalnih izdajateljev televizijskih programov in partnerjev.

"Kljub temu, da podpiramo dejstvo, da lahko vsak Američan zagovarja svoje politično stališče in svobodo govora ter sodeluje pri civilnih dejavnostih, je jasno, da bodo aktivnosti gospoda De Nira preusmerile pozornost z dobrodelnosti, ki smo jo želeli izpostaviti. Da bi ohranili osredotočenost na storitve nagrajencev, se gospod De Niro ne bo udeležil dogodka," je dejal.