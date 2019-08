Robert Downey Jr. je v Disneylandu kadil marihuano in bil zato pridržan

Na podelitvi statusov Disneyjevih legend je igralec Robert Downey Jr. v govoru povedal, kakšen je bil njegov prvi obisk kalifornijskega zabaviščnega parka Disneyland. Publiki je zaupal, da je njegov prvi obisk vključeval kratek pripor zaradi kajenja marihuane med vožnjo z gondolo.

"Privedli so me do presenetljivo prijaznega centra, kjer sem prejel ostro opozorilo in me vrnili, če se prav spomnim, k našemu zelo razočaranemu vodiču," je pripovedoval Downey.