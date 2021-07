Robert Downey Jr. pretrgal stike s svojimi soigralci iz Maščevalcev?

Predani sledilci hollywoodskega igralca so opazili zanimivo podrobnost. Medtem, ko ga na omrežju Instagram spremlja kar 50 milijonov ljudi, sam sledi zgolj 43 računom. Zato je bilo med temi hitro mogoče opaziti odsotnost teh, s katerimi je najbolj povezan. Zvezdnik je s seznama zbrisal kar nekaj članov Marvelove zasedbe, med njimi tudi Chrisa Evansa in Toma Hollanda.

Pojavilo se je mnogo teorij, nekateri mislijo, da je med soigralci, ki so bili prej nenavadno povezani, prišlo celo do razprtij. Pa vendar bi lahko bil odgovor dokaj preprost in nedramatičen. Downey in njegov manager si namreč prizadevata na družbenih omrežjih nekoliko povečati distanco od njegovih preteklih projektov, povezanih z Maščevalci. Družbena omrežja v večini uporablja za promocijo organizacije Footprint Coalition, ki jo je ustvaril v želji, da opozarja na klimatske spremembe in poudarja skrb za okolje. Svoj prosti čas pa posveča tudi produkcijskemu podjetju Team Downey, s katero je produciral dve priljubljeni seriji Sweet Tooth in Perry Mason.