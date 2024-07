Robert Downey Jr. se vrača v Marvelov filmski svet z novim likom

Robert Downey Jr. je napovedal, da se bo vrnil v filmsko franšizo Marvel kot negativec Doctor Doom. 59-letnik je v soboto zvečer presenetil oboževalce na Comic-Conu v San Diegu med dramatičnim razkritjem nove maske. Ko je nagovoril množico po napovedi, da bo igral drugačen lik, je izjavil: "Nova maska, ista naloga." Downey Jr je prvič nastopil kot Iron Man leta 2008 in vlogo ponovil v nadaljnjih osmih filmih Marvela.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Brata Joe in Anthony Russo sta potrdila, da bosta režirala naslednji nastop Downeyja Jr. v Avengers: Doomsday."Ko sva režirala Maščevalci: Zaključek, sva z Joejem resnično verjela, da je to konec poti za naju v filmskem vesolju Marvel," je v soboto dejal Russo in dodal: "V času od takrat sva skozi zelo posebno zgodbo videla potencialno pot za najino nadaljevanje."