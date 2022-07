Freddy Krueger je v Ljutomeru. No, vsaj igralec Robert Englund, ki ga je zaigral. Povabili so ga na festival fantastičnega filma in vina Grossman skupaj z režiserjem kultnega filma Nočna mora na ulici Brestov, Jackom Sholderjem. Ker je Englundov let zamujal, se žal ni mogel udeležiti slovesnosti ob razkritju njegove zvezde na Prleškem pločniku slavnih, smo pa pred kamero uspeli ujeti režiserja enega od kultnih filmov Nočna mora na ulici Brestov, Jacka Sholderja.