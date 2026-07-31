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Tuja scena

Robert F. Kennedy nad debelost v ZDA z novo kuharsko oddajo

Washington, 31. 07. 2026 19.31 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Robert F. Kennedy nad debelost v ZDA z novo kuharsko oddajo

Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši je predstavil novo spletno kuharsko oddajo The Real Food Show, s katero želi Američane spodbuditi k bolj zdravemu prehranjevanju in pripravi obrokov v domači kuhinji. Projekt temelji na novih smernicah vlade, ki poudarjajo uživanje nepredelane hrane, poročajo ameriški mediji.

Prva epizoda oddaje, ki je del ministrove pobude Naredimo Ameriko spet zdravo (MAHA), je bila objavljena v četrtek na spletnih kanalih ministrstva za zdravje in prikazuje Roberta F. Kennedyja pri pripravi lososovih polpetov ter solate iz rukole, jabolk in belega fižola. Pri tem je sodeloval s televizijskim kuharjem Andrewom Gruelom, v naslednjih oddajah, objavljenih na platformi YouTube, bo med drugim gostoval tudi znani kuharski mojster Robert Irvine.

Robert Irvine
Robert Irvine
FOTO: Profimedia

Na ministrstvu pojasnjujejo, da želi oddaja nove prehranske smernice vlade približati javnosti s preprostimi in cenovno dostopnimi recepti za obroke, ki jih je mogoče pripraviti doma. Cilj je, da priprava obroka ne preseže pet dolarjev (4,35 EUR) na porcijo. "Ko smo objavili prehranske smernice, so mnogi trdili, da je zdrava hrana bistveno dražja od visoko predelane. To preprosto ne drži," je Kennedy dejal v pogovoru za časnik USA Today. Po njegovih besedah lahko ljudje doma jedo ceneje in kakovostneje kot v restavracijah s hitro prehrano, vendar so številni Američani pozabili, kako kuhati.

Kuhanje je označil za skoraj sveti obred, ki ne prispeva le k boljši prehrani, temveč tudi krepi družinske vezi in zmanjšuje osamljenost. "V ZDA se soočamo z epidemijo osamljenosti. Kuhanje in skupni obroki lahko ljudi znova povežejo," je dejal.

Kennedy je že dlje časa znan po spodbujanju načina prehranjevanja, ki temelji predvsem na mesu in fermentiranih živilih. V novi oddaji bodo zato denimo pogosto uporabljeni kislo zelje, kimči in jogurt. Nove prehranske smernice ameriške vlade priporočajo uživanje beljakovin pri vsakem obroku, polnomastnih mlečnih izdelkov, sadja, zelenjave in polnovrednih žit ter manj visoko predelanih živil.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Kennedy je v pogovoru za USA Today med drugim razkril še, da njegovo prehrano posnemajo nekateri drugi člani vlade predsednika Donalda Trumpa – med njimi podpredsednik JD Vance, minister za trgovino Howard Lutnick in minister za promet Sean Duffy. Po njegovih besedah so vsi s tem izgubili nekaj telesne teže, zaradi česar se je v šali označil za strokovnjaka za hujšanje v Trumpovi vladi.

Razlagalnik

Fermentirana živila so živila, ki so bila podvržena procesu fermentacije, pri katerem mikroorganizmi, kot so bakterije ali kvasovke, naravno pretvorijo ogljikove hidrate v alkohol ali organske kisline. Ta proces ne le podaljša obstojnost hrane, ampak poveča tudi njeno hranilno vrednost in izboljša prebavljivost. Takšna hrana je bogata s probiotiki, ki so koristne žive bakterije, ki podpirajo zdravje črevesne mikrobiote, krepijo imunski sistem in izboljšujejo absorpcijo hranil iz hrane.

Visoko predelana hrana (pogosto imenovana tudi ultra-predelana hrana) so industrijsko pripravljeni izdelki, ki vsebujejo dolge sezname sestavin, vključno z dodanimi sladkorji, nezdravimi maščobami, soljo, konzervansi, barvili in ojačevalci okusa. Takšna hrana je običajno oblikovana tako, da je zelo okusna, a vsebuje malo naravnih hranil, vitaminov in vlaknin. Zaradi visoke vsebnosti kalorij in nizke vsebnosti hranil takšna prehrana pogosto vodi do debelosti in drugih kroničnih zdravstvenih težav, saj telesu ne zagotavlja dolgotrajnega občutka sitosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Robert F. Kennedy hujšanje prehrana ZDA kuharska oddaja

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