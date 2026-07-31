Robert F. Kennedy nad debelost v ZDA z novo kuharsko oddajo

Prva epizoda oddaje, ki je del ministrove pobude Naredimo Ameriko spet zdravo (MAHA), je bila objavljena v četrtek na spletnih kanalih ministrstva za zdravje in prikazuje Roberta F. Kennedyja pri pripravi lososovih polpetov ter solate iz rukole, jabolk in belega fižola. Pri tem je sodeloval s televizijskim kuharjem Andrewom Gruelom , v naslednjih oddajah, objavljenih na platformi YouTube , bo med drugim gostoval tudi znani kuharski mojster Robert Irvine .

Na ministrstvu pojasnjujejo, da želi oddaja nove prehranske smernice vlade približati javnosti s preprostimi in cenovno dostopnimi recepti za obroke, ki jih je mogoče pripraviti doma. Cilj je, da priprava obroka ne preseže pet dolarjev (4,35 EUR) na porcijo. "Ko smo objavili prehranske smernice, so mnogi trdili, da je zdrava hrana bistveno dražja od visoko predelane. To preprosto ne drži," je Kennedy dejal v pogovoru za časnik USA Today. Po njegovih besedah lahko ljudje doma jedo ceneje in kakovostneje kot v restavracijah s hitro prehrano, vendar so številni Američani pozabili, kako kuhati.

Kuhanje je označil za skoraj sveti obred, ki ne prispeva le k boljši prehrani, temveč tudi krepi družinske vezi in zmanjšuje osamljenost. "V ZDA se soočamo z epidemijo osamljenosti. Kuhanje in skupni obroki lahko ljudi znova povežejo," je dejal.

Kennedy je že dlje časa znan po spodbujanju načina prehranjevanja, ki temelji predvsem na mesu in fermentiranih živilih. V novi oddaji bodo zato denimo pogosto uporabljeni kislo zelje, kimči in jogurt. Nove prehranske smernice ameriške vlade priporočajo uživanje beljakovin pri vsakem obroku, polnomastnih mlečnih izdelkov, sadja, zelenjave in polnovrednih žit ter manj visoko predelanih živil.