Robert Pattinson in Suki Waterhouse prvič skupaj na rdeči preprogi

Igralski par Robert Pattinson in manekenka Suki Waterhouse sta se prvič po štirih letih, odkar sta par, skupaj pojavila na rdeči preprogi. Zvezdnika sta za to posebno priložnost odpotovala v Egipt, kjer sta si v Gizi ogledala Diorjevo modno revijo moške kolekcije za leto 2023.

Ljubeči par Robert Pattinson in Suki Waterhouse, ki sta par že štiri leta, sta žarela na rdeči preprogi v Egiptu, kjer sta se udeležila Diorjeve modne revije. Medtem ko sta pozirala fotografom, sta si izmenjala nekaj pogledov in nasmehov, to pa je bilo prvič, da sta se skupaj pojavila na takšnem dogodku.

icon-expand Robert Pattinson in Suki Waterhouse FOTO: Instagram

36-letni zvezdnik franšize Somrak je za to priložnost oblekel moško obleko svetle barve, ki jo je kombiniral z rjavim pulijem. Njegova 30-letna spremljevalka pa je nosila vijolično obleko, prek katere je imela tančico v enaki barvi. Govorice, da se manekenka in igralec romantično sestajata, so se prvič pojavile junija 2018, ko so ju fotografi skupaj ujeli med sprehodom po Londonu. "Bila sta zelo ljubeča, izmenjala pa sta si več objemov in poljubov," je takrat za E! News povedal očividec, ki je dodal, da je imel Pattinson roko ves čas okrog manekenkinega pasu. "Robert jo je pogladil po laseh in ji dal prisrčen poljub," je še povedal.

