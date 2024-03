Robert Pattinson in Suki Waterhouse skrivaj postala starša

Igralec in pevka, ki sta skupaj že pet let, novice o tem, da sta postala starša še nista uradno potrdila. Tako tudi ni znano, ali barva vozička res razkriva spol njunega dojenčka, niti ni jasno, kdaj se je otrok rodil in kakšno ime sta mu starša izbrala. Po fotografijah sodeč se je 32-letnici in 37-letniku, ki svoje zasebno življenje skrbno varujeta pred radovednimi očmi javnosti, na sprehodu z dojenčico pridružila Sukina mama Elizabeth. Vsi trije so bili oblečeni precej športno. Novopečena starša sta se skrivala za sončnimi očali, zvezdnik je na siv pulover in kratke hlače oblekel še jakno in kapo, zvezdnica pa se je odločila za dolg črn plašč, pod katerega je oblekla trenirko. Njena mama je nosila roza pulover in jeans hlače.