Robert Pattinson je igralec postal zaradi vloge v Harryju Potterju

Pattison je imel v četrtem delu omenjene franšize (Harry Potter in ognjeni kelih) namreč ključno vlogo in ima na izkušnjo le lepe spomine. "Bilo je res prijetno vzdušje," je začel in pojasnil, da so bili filmski ustvarjalci Harryja Potterjaveliko bolj zaščitniški, kot pa so bile ekipe pri ostalih filmih, ki jih je do zdaj posnel. Snemanje je nato opisal kot zelo družinsko in prijateljsko ter da so z mladimi igralci vseskozi dobro ravnali.