Robert Pattinson ne mara pozornosti: Dolgočasen sem in star

33-letni igralec Robert Pattinson , ki je leta 2008 zaslovel z vlogo vampirja Edwarda Cullena v filmski franšizi Somrak, je pred več kot desetimi leti obnorel dekleta po celem svetu. Po nekaj letih se je prah okoli igralca polegel in Robert je za Sunday Today zdaj dejal: "Na srečo je ta histerija, ki je nastala iznenada, tudi hitro izginila. Iskreno, nikoli več nočem videti ljudi, ki pred mojo hišo v zasedi čakajo name. Ne verjamem, da bi se kaj takega lahko ponovilo, ker sem star in dolgočasen."

V intervjuju se je spominjal tudi avdicije za vlogo v Somraku, ki jo je opisal kot zelo neprijetno izkušnjo. "Mislil sem, da ne bom dobil vloge. Moral sem odigrati prizor, v katerem Edward igra kitaro. Na avdiciji so mi rekli: 'O, s seboj si prinesel kitaro, ali nam želiš kaj zaigrati?' Na to situacijo pa se nisem pripravil in sem samo dejal, da sem jo le prinesel s seboj," je pripovedoval in razkril, da jim ni želel igrati. "To se jim je zdelo čudno in po avdiciji sem se počutil grozno. Staršem sem celo dejal, da je bila to prava nočna mora. A na koncu sem vseeno dobil vlogo," je zaključil.

Čez dve leti pa bomo britanskega igralca lahko videli v novem fimu The Batman, ki ga bo režiral Matt Reeves. S tem, ko bo stopil v čevlje Batmana bo postal drugi najmlajši igralec, ki bo upodobil priljubljenega stripovskega junaka – leta 2005 je namreč Batmana igral Christian Bale v Batman: The return, ko je bil star 31 let.