Robert Pattinson: Prizor znam odigrati le na tri načine

Kljub slavi, ki jo je dobil s Somrakom, pa se je Pattinson nato umaknil od vsega blišča in glamurja, da bi se posvetil neodvisnim, a kritično odmevnim filmom. Pred kratkim je tako zaigral v črno-belem filmu The Lighthouse. Z Willemom Dafoejem sta stopila v čevlje dveh skrbnikov svetilnika, ki izgubita razum, ko ju po nevihti naplavi na samoten otok.

33-letni igralec Robert Pattinson je postal prepoznaven, ko je pri 15 letih zaigral v franšizi Harry Potter, in zaslovel, ko je tri leta kasneje zaigral Edwarda Cullena v franšizi Somrak. Vloga mu je prinesla slavo po celem svetu, zlasti priljubljen je postal med pripadnicami nežnejšega spola.

Robert Pattinson in Willem Dafoe v filmu The Lighthouse.

"Ne znam igrati," je iskreno dejal za Observer, ko so ga vprašali o vlogi. "Nekako sem želel vse skupaj narediti resnično in vedno sem verjel, da je eden od načinov, da si to olajšaš, ta, da tik preden začneš snemati, malce pretreseš svoje fizično stanje. Tako v prizor vstopiš z drugačnim občutkom," je pripovedoval.

Dodal je, da se je za večjo ustvarjalnost že udaril v obraz, si z vrtenjem povzročil vrtoglavico, pil iz blatnih luž itd. Dodal je še, da je včasih s pripravami pretiraval in je zato bruhal. "Ne vem, kako igrati kot normalna oseba. Mislim, da nisem dober v prefinjenosti," je dejal Pattinson. "Prizor znam odigrati le na tri načine," je priznal in razkril še, da je na snemanju vsakega filma še vedno živčen.