Robert Pattinson pozitiven na novi koronavirus

Čeprav Warner Bros., ena največjih svetovnih produkcijskih in distribucijskih hiš za film in televizijo, molči zaradi varstva osebnih podatkov, so dobro obveščeni viri zaVanity Fair potrdili, da se je z novim koronavirusom okužil 34-letni britanski igralec Robert Pattinson, ki bo v prihajajočem filmu upodobil legendarnega Batmana.

Podjetje Warner Bros. je v izjavi za javnost zapisalo: "Član filmske produkcije The Batman je pozitiven na novi koronavirus in je v izolaciji v skladu z uveljavljenimi protokoli. Snemanje je začasno zaustavljeno."

Film The Batman, ki naj bi izšel 21. oktobra 2021, so v Združenem kraljestvu znova začeli snemati le nekaj dni pred to zadnjo prekinitvijo.