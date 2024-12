Robert Pattinson priznal, da zaradi lastne zabave pogosto laže novinarjem

Dejstvo je, da so mediji tisti, ki javnost obveščajo o stvareh, ki so zanjo pomembne, poročajo pa tudi o stvareh, ki javnost zanimajo, česar so manj veseli zvezdniki, ki jim na vsakem koraku sledijo ulični fotografi, novinarji pa jih včasih presenetijo s preveč osebnimi vprašanji. Igralec Robert Pattinson je v novem intervjuju za New York Times razkril, da 'moč', ki jo imam kot znana oseba, kot je dejal, pogosto uporablja za to, da se malo pozabava, kar včasih pomeni, da ne odgovarja po resnici.