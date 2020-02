Robert Pattinson pravi, da ima vonj po voščenkah

Zgodbe o pomanjkljivi osebni higieni igralca Roberta Pattinsona, vključno z redkim tuširanjem in umivanjem las, so se začele že leta 2008 na snemanju prvega filma iz franšize Somrak in ga spremljajo vse od takrat. Toda najnovejše informacije pravijo drugače. Zvezdnik naj bi zdaj imel vonj po voščenkah. V nedavnem intervjuju z Allureje igralec, ki je obraz novega Diorjevega parfuma, spregovoril o svojem vonju in dejal, da mu mnogo ljudi reče, da ima vonj po voščenkah oziroma ima vonj, kot bi bil narejen iz voska. "Ja, kot bi bil balzamiran," je v šali potrdil.

Nato pa je povedal, katera je njegova najljubša vonjava: "Nedvomno vonj osebe, v katero si zaljubljen. Ta vonj je neverjeten." Igralec je namreč mnenja, da to odkriva živalsko plat človeka. "In najslabši vonj ... V resnici mi ni mar za umazane stvari, vonj po zažganih laseh pa je zame odvraten,"je zaključil.