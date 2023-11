Roberta De Nira obtožba na sodišču močno razjezila: Sram te bodi!

Robert De Niro se je znašel na sodišču. Njegova nekdanja pomočnica Graham Chase Robinson ga je obtožila spolnega nadlegovanja in spolne diskriminacije, zvezdnik pa se mora zdaj zagovarjati. Na torkovem sojenju je nekaj obtožb priznal, močno pa ga je razjezilo dejstvo, da mu nekdanja asistentka očita tudi najmanjšo napako, ki naj bi jo storil. Kar med sojenjem se je tako obrnil do nekdanje zaposlene in zavpil nanjo: "Sram te bodi!"

Robert De Niro se mora na sodišču zagovarjati zaradi spolnega nadlegovanja in rasne diskriminacije. Njegova nekdanja pomočnica Graham Chase Robinson ga namreč toži za okoli 11 milijonov evrov, saj naj bi se do nje v času, ko je delala zanj, grdo obnašal. Zdaj želi denarno odškodnino zaradi hude čustvene stiske in škode ugleda, ki ji jo je povzročil. Do obtožb pomočnice je prišlo zato, ker jo je igralčevo podjetje Canal Productions prvo tožilo, ker naj bi podjetju ukradla denar in med delovnim časom gledala filme.

icon-expand Robert De Niro se mora na sodišču zagovarjati zaradi spolnega nadlegovanja in rasne diskriminacije. FOTO: Profimedia

Pomočnica zvezdniku očita, da se je nanjo drl, jo zmerjal in ji nalagal zadolžitve, ki niso bile v skladu z njeno pogodbo. Prav tako trdi, da jo je plačal manj kot pomočnika Dana Harveyja, zaradi tega, ker je ženska. Med drugim mu očita tudi, da jo je spolno nadlegoval, ko ji je ukazal, da ga mora popraskati po hrbtu, in da se je do nje grdo obnašala tudi njegova partnerica. 80-letni igralec je na sodišču v New Yorku nekatera svoja zmotna dejanja priznal. "Ja, v redu, grajal sem jo, ker me ni pravočasno zbudila za pomemben sestanek, a nikoli nisem bil žaljiv," je dejal zvezdnik, obenem pa sprejel tudi obtožbe, da je pomočnico kdaj označil za razvajeno, naporno in zajedljivo. "Povzdignil sem glas, a nikoli ne kričim. Temu ne morete oporekati, ker je to ena od stvari, ki jih ne počnem," je še odločno povedal na sodišču.

icon-expand Graham Chase Robinson je tožbo vložila po tem, ko jo je igralčevo podjetje tožilo zaradi kraje. FOTO: Profimedia

De Niro je na sodišču komentiral tudi ostale obtožbe. "Ne vem, zakaj je mislila, da bi morala imeti enako plačo kot Dan. On zame dela že 40 let, bil je z mano, zapustil je družino, nikoli se ni pritoževal. Je ljubosumna nanj?" je povedal o razliki med plačami svojih zaposlenih in komentiral, da to ni spolna diskriminacija. Nato je še dodal: "Vse skupaj se mi zdi neumno ... Da igra na to karto, je smešno." Čeprav je nekatere stvari priznal, so ga tovrstne 'neumnosti', ki jih je izrekla Chase, kar precej razjezile. Med drugim tudi to, da jo je silil, da ga praska po hrbtu, kar naj bi se po igralčevih besedah zgodilo zgolj dvakrat. Da je z iskanjem dlake v jajcu presegla vse meje, je pokazal kar med samim sojenjem, ko se ni mogel zadržati, zato se je obrnil k njej in zavpil: "Vsaka malenkost, na katero me poskuša pridobiti, je neumnost! Sram te bodi, Chase Robinson." Kasneje se je za svoj izbruh tudi opravičil.