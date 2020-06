Roberta De Nira skrbi za svoje otroke, rojene v mešanih zakonih

Robert De Niro je v pogovoru o vzgoji otrok, ki so mešane rase, izrazil močno zaskrbljenost zaradi trenutne situacije v Združenih državah Amerike. Igralec je bil v preteklosti poročen s temnopoltima igralkama Diahnne Abbott ter Grace Hightower ter v zvezi z manekenko Toukie Smith , ki je prav tako afroameriškega porekla. ''Vsi moji otroci so mešane rase in glede tega nimam besed... celo jaz, te stvari pač jemljem kot samoumevne,'' je 76-letni dvakratni dobitnik oskarja povedal voditelju Jimmyju Fallonu.

''Ko ljudje pripovedujejo o tem, da svojim otrokom zapovedujejo, naj se ne premikajo, ko jih ustavi policija, naj roke pustijo na volanu, naj ne naredijo nenadnega premika, naj rok ne spuščajo niže in ostalo, vse to pač zelo razumem,'' je priznal De Niro.''To je grozljivo, to se enostavno mora spremeniti. Mnogo ljudi govori, da morajo policisti pomagati v skupnosti in imeti občutek za sočloveka in seveda, dobri policisti, ki posedujejo te veščine, obstajajo. So pa tudi taki, ki jim tega manjka in ti ne bi smeli opravljati svojega dela,''je še dodal.