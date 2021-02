Robin Thicke hčerkin rojstni dan preživel z družino na plaži

Robin Thicke je družbena omrežja tokrat izkoristil, da je svoji hčerki Mii čestital za 3. rojstni dan. Ob tem je objavil še ljubek videoposnetek, na katerem njegov najstarejši sin Julian v naročju drži dojenčico Mio in ji prepeva uspavanko.

Družinica je mali slavljenki želela pričarati nepozaben dan, zato so se odpravili na plažo, kjer so uživali v sončnem dnevu ter poskušali ustvariti čim več veselih in nepozabnih trenutkov.

April in Robin sta par postala leta 2015 in se prvič skupaj pojavila na filmskem festivalu v Cannesu. Zaročila sta se med prazniki tri leta kasneje, ko je manekenka pričakovala drugo hčer. Poleg Mie in hčerkiceLole , ki bo čez dva dni dopolnila dve leti, imata še sina Luco Patricka, ki je na svet prijokal decembra lani. 43-letni Robin ima iz prejšnjega zakona s Paulo Patton še 10-letnega sina Juliana.