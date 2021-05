Robin Thicke s sinom na rdeči preprogi: Moj navdih

44-letni ameriški pevec Robin Thicke se je na podelitvi glasbenih nagrad iHeartRadio pred fotografskimi objektivi po rdeči preprogi v dvorani Dolby Theatre v Los Angelesu sprehodil v družbi svojega 11-letnega sina Juliana. Ponosni očka je utrinek njunega skupnega druženja delil tudi na družbenih omrežjih, kjer je kratko in jedrnato zapisal: ''Moj navdih.''Tako oče kot sin sta si za to priložnost nadela elegantna oblačila – deček je nosil rdečo moško obleko s suknjičem in belo srajco.

Robin je ta večer podelil nagrado pevki Gabrielli Sarmiento Wilson, ki pri ustvarjanju uporablja umetniško imeH.E.R. Med prireditvijo je tudi omenil, da je 23-letna nagrajena zvezdnica njegova najljubša izvajalka. Naj omenimo, da je njen drugi kompilacijski album I Used to Know Her prejel kar pet nominacij za grammyja, vključno z nominacijo v kategoriji za album leta in pesem leta za skladbo Hard Place. Leta 2021 je prejela grammyja za pesem leta, in sicer za skladbo I Can't Breathe, ter oskarja za najboljšo izvirno pesem za Fight for You, ki smo jo lahko slišali v filmu Judas and the Black Messiah (2021).