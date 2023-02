Robin Wright pojasnila, da sta z nekdanjim možem Seanom Pennom le prijatelja

Robin Wright je pojasnila, da sta z nekdanjim možem Seanom Pennom le prijatelja, potem ko so ju nedavno prvič po več letih ponovno opazili skupaj v javnosti. Zvezdnica je o njunem sedanjem odnosu spregovorila v intervjuju za E! News , v katerem je dejala, da je pravi dar, če si lahko z očetom svojih otrok prijatelj tudi po tem, ko se razideš, saj je najtežje v življenju biti ločen in hkrati skupaj vzgajati otroke.

"Najprej se oddaljiš in nato znova postaneš prijatelj. Skupaj sva se udeležila dogodka najinih otrok. Vedno bomo družina, ne glede na to, ali bova skupaj ali ne. To se mi zdi čudovito in tak odnos privoščim vsem," je še dodala 56-letna zvezdnica.

Nekdanji par, ki je bil poročen med letoma 1996 in 2010, so januarja skupaj opazili med odhodom z losangeleškega letališča, to pa je bilo prvič od leta 2017, da sta se znova pojavila v javnosti. Igralka je imela oblečeno črno majico z ovratnikom, temne ozke kavbojke in rjave škornje. Čez roko je nosila puhovko. 62-letnik pa je bil oblečen v črno majico s kratkimi rokavi, hlače svetle barve, črn jopič in rjave škornje.