Robin Wright se po štirih letih ločuje

Wrightova in Giraudet sta se poročila avgusta 2018 v Franciji, kjer sta priredila manjše slavje v boemskem slogu. "Robin si je želela, da je poudarek na njiju in ne na ogromni zabavi," je takrat razkril njun skupni prijatelj. Javnost je za njuno zvezo izvedela decembra 2017, svojo zasebnost je zaljubljeni par skrbno skrival.

Teksašanka je bila pred tem poročena z igralcem Seanom Pennom. Zvezo sta sklenila leta 1996 in se razšla 14 let kasneje. V zakonu sta se jima rodila hči Dylan (31 let) in sin Hopper (29 let).