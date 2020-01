Robu Lowu na poti do streznitve pomagal tudi Steven Tyler

"Ko sem se streznil, sem si mislil 'mojega življenja je konec. Zabava je končana. Ne bom več 'kul''," je novinarjem pri Television Critics Association povedal 55-letnik. Potem pa je Robu eden od zvezdnikov namenil nekaj vzpodbudnih besed. "Verjetno sem bil trezen dva ali tri tedne, ko sem prejel klic od Stevena Tylerja, s katerim se sicer nisva poznala," je pripovedoval igralec. "Dejal mi je 'slišal sem, da si na odvajanju in sem ti želel samo reči, da ti bo uspelo' in mislil sem si 'če je to dovolj dobro za Stevena Tylerja, je dovolj dobro tudi zame'," je povedal in dodal: "Veliko je prispeval k temu, kar danes sem."

Igralec Rob Lowe , ki je imel na začetku svoje kariere težave z alkoholom in drogami, se je leta 1990, pri 26 letih, odločil spremeniti svoje slabe navade in se dokončno strezniti. Pri tem pa mu je pomagal tudi Steven Tyler , pevec skupine Aerosmith .

Tyler je namreč tudi sam trpel za odvisnostjo od drog in šel skozi dolgoleten proces odvajanja, zato je Lowe nanj gledal kot na nekoga, ki se še vedno lahko zabava brez drog in alkohola, zato se je naučil ravnati enako. "Bil sem zelo navdušen, da sem še vedno lahko 'kul' in ne potrebujem biti v središču zabave,"je za People dejal Rob.

Zvezdnik se je nato poročil s Sheryl Berkoff, s katero ima danes tudi dva otroka, 27-letnega Matthewa Edwarda Lowa in 25-letnega Johna Owena Lowa. Na poti do popolne streznitve pa mu je pomagala tudi telovadba, ki jo je z leti vzljubil in je postala del njegovega vsakdana. ''S treningi sem se znebil napetosti, stresa, kompulzivnosti ... Svojo odvisnost od drog in alkohola sem, iskreno povedano, preusmeril v odvisnost od telovadbe,'' je povedal za revijo Men's Health.