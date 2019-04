Rocker se na sodišču skuša izogniti domnevni zalezovalki

Pevec zasedbe Coldplay je dosegel začasno odredbo o zaščiti pred Ariano Joyce, potem ko jo je obtožil, da ga je nadlegovala in ogrožala varnost njegove družine. Kot je trdil Martin, naj bi 42-letnica verjela, da je z njim v "romantičnem razmerju", saj mu je puščala sporočila, v katerih je govorila o samomoru, smrti in o njegovih dveh otrocih, ki ju ima iz zakona z oskarjevko Gwyneth Paltrow.

Joyceova se je pretekli teden pojavila pred sodnikom v Los Angelesu, ko je zanikala, da bi skušala navezati stik z britanskim rockerjem ali da bi vedela kar koli o njegovem dekletu, igralki Dakoti Johnson, hkrati pa naj bi prosila, če lahko ta primer opustijo.

Tako Joyceova kot Martin naj bi se pred sodišče vrnila v teh dneh, a je glasbenik vložil zahtevek, da bi svojo plat podal na daljavo, saj se očitno noče z njo spet srečati na sodišču. Zato je sodniku predlagal, da bi se oglasil preko telefona ali preko video klica. Zvezdnikova prisotnost sicer ni nujna, saj bosta na sodni obravnavi prisotni ključni priči v tej zadevi, njegov vodja varnostne službe in forenzični psihiater.

Njegov odvetnik je tudi pojasnil, da bi pevec lahko zagotovil le "omejeno" pričanje, saj bodo njegove izjave "osredotočene na njegov odziv na grožnje, ki jih je prejel in na njegovo željo po odredbi o prepovedi približevanja". Za povrhu naj bi Martina skrbelo, kako se bo Joyceova obnašala, če bi se osebno z njo soočil, saj je prepričan, da je že "dokazala, se bi se težko imela pod nadzorom", saj so jo na enem od prejšnjih zaslišanj morali odstraniti iz dvorane. Poudaril je še, da bi bila njegova prisotnost lahko "moteča za sodišče in sodno osebje, kar bi lahko vodilo v to, da bi morali zahtevati dodatno varnostno osebje in postopke".