Rod Stewart bo prihodnje leto nastopil na glasbenem festivalu Glastonbury

79-letni Rod Stewart je v torek povedal, da je navdušen, da bo nastopil na festivalu na jugozahodu Anglije, na katerem bo po napovedih skupno nastopilo 3000 nastopajočih in na katerem pričakujejo približno 200.000 obiskovalcev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Pevec in tekstopisec, znan po uspešnicah, kot sta Maggie May in Stay With Me , je nastop na festivalu napovedal kmalu po tem, ko je razkril, da ustavlja svojo obsežno svetovno turnejo, a se še ne namerava upokojiti.

"Po vseh teh letih sem ponosen in pripravljen ter več kot sposoben znova stopiti na oder, da bi junija razveselil svoje prijatelje na Glastonburyju," je še povedal Stewart, ki je na omenjenem festivalu nazadnje nastopil leta 2002, ko so med drugim nastopili Coldplay in Stereophonics.

Na festivalu prihodnje leto bo Stewart nastopil zadnji dan popoldan na odru Piramida, na katerem so med drugim v preteklosti nastopili Lionel Richie, Dolly Parton in Kylie Minogue ter Shania Twain. Festival sam je v preteklosti privabil velika glasbena imena, kot so David Bowie, Paul McCartney in Elton John. Slednji je leta 2023 na festivalu imel svoj zadnji nastop v Veliki Britaniji. Letos so na festivalu med drugim nastopili Coldplay, Dua Lipa in SZA.

Stewart s svojim značilnim hripavim glasom je prvi, za katerega se ve, da naj bi prihodnje leto nastopil na festivalu Glastonbury, ki je postal stalnica britanskih poletnih glasbenih festivalov, odkar so ga leta 1970 prvič pripravili na kmetiji Worthy v grofiji Somerset. Vstopnice za festival 2025 so bile razprodane v 35 minutah v začetku tega meseca. Standardna festivalska vstopnica je stala približno 447 evrov.