Rod Stewart in sin priznala krivdo za silvestrski napad

Rod Stewart in sin Sean sta bila na silvestrovo leta 2019 vpletena v incident pred enim od floridskih prestižnih hotelov. Legendarni škotski glasbenik se je tam nahajal z družino, skupaj so praznovali vstop v novo leto. Policijsko poročilo je takrat razkrilo, da je varnostnik po imenu Jessie Dixon videl skupino ljudi, ki je na območje poskušala vstopiti brez dovoljenja.

Dixon je policistom povedal, da je skupina postala zelo glasna in ni hotela upoštevati njegovih navodil, naj zapusti območje. Sean, sin glasbenika, naj bi celo stopil v njegov osebni prostor, zato je na njegove prsi položil desno roko in mu naročil, naj se umakne. Takrat ga je Sean potisnil nazaj, nato pa se je vpletel tudi Rod in varnostnika udaril. Videoposnetek incidenta je jasno razkril vpletenost Roda in Seana. Zato sta sta bila obtožena napada, ki se je končal s telesno poškodbo, na sodišču pa sta se morala oglasiti že februarja 2020.

Guy Fronstin, odvetnik slavnega pevca, je na sodišču trdil, da v napadu ni bil nihče poškodovan, porota zato ni presodila, da je 76-letnik kriv za napad. Ta se je kljub vsemu odločil, da krivdo prizna, saj bi se tako izognil neprijetnostim in nepotrebnemu bremenu za sodišče in celotno javnost, ki bi ga povzročil odmeven postopek, je še dodal Fronstin.