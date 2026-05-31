Rod Stewart le nekaj ur pred začetkom odpovedal svoj koncert

Rod Stewart je le nekaj ur pred začetkom odpovedal svoj sobotni koncert v Las Vegasu, potem ko so mu zdravniki odsvetovali nastop. 81-letni glasbenik je novico sporočil na Instagramu in razkril, da se še vedno spopada z gripo.

"Z velikim razočaranjem sporočam, da moram nocojšnji nastop prestaviti na 10. junij, saj še naprej okrevam po gripi. Opravičujem se za vse nevšečnosti, ki jih je to povzročilo. Komaj čakam, da se kmalu spet vidimo," je zapisal. To je že drugi koncert, ki ga je Stewart moral odpovedati oziroma prestaviti v zadnjem tednu.

Stewart je sicer sredi svoje rezidence The Encore Shows v Las Vegasu, v okviru katere ima predvidenih več koncertov v dvorani Caesars Palace. Kljub zdravstvenim težavam naj bi po trenutnem načrtu naslednjič nastopil že v nedeljo, 1. junija.

Britanski pevec je v zadnjih mesecih večkrat govoril o svojem zdravju in dejal, da se zaveda, da je v "zadnjem poglavju" svojega življenja, vendar ga to ne skrbi. "Zavedam se, da so moji dnevi šteti, ampak tega se ne bojim," je novembra lani povedal za The Sun. "Vsi bomo nekoč odšli, zato smo vsi v istem položaju." Ob tem je poudaril, da kljub letom ostaja aktiven: "Pri 80 letih sem še vedno zelo fit. Letos sem pretekel sto metrov v 18 sekundah. Redno skrbim zase."

Stewart je pred kratkim napovedal tudi, da namerava zmanjšati število velikih turnej, vendar se od glasbe še ne namerava upokojiti. "Ne maram več preživljati mesecev na poti. Želim si več časa preživeti z družino. Ampak od glasbe se ne poslavljam."