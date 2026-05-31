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Tuja scena

Rod Stewart le nekaj ur pred začetkom odpovedal svoj koncert

Las Vegas, 31. 05. 2026 14.38 pred 25 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
E.M.
Rod Stewart

Legendarni glasbenik Rod Stewart je moral zaradi zdravstvenih težav tik pred zdajci odpovedati načrtovani koncert v Las Vegasu. Glasbenik okreva po gripi, nastop pa je bil preložen na kasnejši termin v juniju.

Rod Stewart je le nekaj ur pred začetkom odpovedal svoj sobotni koncert v Las Vegasu, potem ko so mu zdravniki odsvetovali nastop. 81-letni glasbenik je novico sporočil na Instagramu in razkril, da se še vedno spopada z gripo.

Rod Stewart
Rod Stewart
FOTO: Profimedia

"Z velikim razočaranjem sporočam, da moram nocojšnji nastop prestaviti na 10. junij, saj še naprej okrevam po gripi. Opravičujem se za vse nevšečnosti, ki jih je to povzročilo. Komaj čakam, da se kmalu spet vidimo," je zapisal. To je že drugi koncert, ki ga je Stewart moral odpovedati oziroma prestaviti v zadnjem tednu.

Stewart je sicer sredi svoje rezidence The Encore Shows v Las Vegasu, v okviru katere ima predvidenih več koncertov v dvorani Caesars Palace. Kljub zdravstvenim težavam naj bi po trenutnem načrtu naslednjič nastopil že v nedeljo, 1. junija.

Britanski pevec je v zadnjih mesecih večkrat govoril o svojem zdravju in dejal, da se zaveda, da je v "zadnjem poglavju" svojega življenja, vendar ga to ne skrbi. "Zavedam se, da so moji dnevi šteti, ampak tega se ne bojim," je novembra lani povedal za The Sun. "Vsi bomo nekoč odšli, zato smo vsi v istem položaju." Ob tem je poudaril, da kljub letom ostaja aktiven: "Pri 80 letih sem še vedno zelo fit. Letos sem pretekel sto metrov v 18 sekundah. Redno skrbim zase."

Stewart je pred kratkim napovedal tudi, da namerava zmanjšati število velikih turnej, vendar se od glasbe še ne namerava upokojiti. "Ne maram več preživljati mesecev na poti. Želim si več časa preživeti z družino. Ampak od glasbe se ne poslavljam."

Razlagalnik

Glasbena rezidenca v Las Vegasu je serija koncertov, ki jih umetnik izvaja na eni sami lokaciji, običajno v velikem hotelu ali igralniškem kompleksu, skozi daljše časovno obdobje. Za razliko od tradicionalnih turnej, kjer glasbenik potuje od mesta do mesta, rezidenca omogoča umetniku, da ostane na enem mestu, oboževalci pa potujejo k njemu. Ta koncept je postal izjemno priljubljen v Las Vegasu, saj zmanjšuje naporna potovanja in umetnikom omogoča produkcijsko bolj dovršene nastope.

Rod Stewart je britanski rock in pop pevec, ki se je proslavil v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Znan je po svojem edinstvenem, hripavem glasu in izjemni sposobnosti združevanja različnih glasbenih žanrov, kot so rock, folk, soul in R&B. Svojo kariero je začel v skupinah, kot sta The Jeff Beck Group in Faces, nato pa je zgradil izjemno uspešno solo kariero. Je eden najbolje prodajanih glasbenikov vseh časov, v svoji dolgi karieri pa je prejel številne nagrade, vključno z večkratnim sprejemom v Dvorano slavnih rokenrola.

Caesars Palace je eden najbolj ikoničnih hotelov in kazinojev v Las Vegasu, ki je od svojega odprtja leta 1966 postal simbol razkošja in zabave. Znan je po svojem rimskem tematskem dizajnu in je skozi desetletja gostil nekatere največje svetovne zvezdnike, od Franka Sinatre do Celine Dion. Njegova koncertna dvorana, znana kot The Colosseum, je bila posebej zasnovana za velike glasbene rezidence, kar je korenito spremenilo način, kako veliki glasbeni izvajalci načrtujejo svoje nastope v tem mestu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trikrat cepljen
31. 05. 2026 19.27
Seveda mu želim zdravja, ni mi pa jasno, da pevec pri enormnem bogastvu in starosti še vedno hodi pobirat denar.( Obsedenost ) Bizarno.
Odgovori
-1
1 2
Buča hokaido
31. 05. 2026 17.54
Moj najljubši komad Reason to Believe.
Odgovori
+1
1 0
flojdi
31. 05. 2026 16.42
Vse dobro mu želim. Dobra muzka. Neponovljiva.
Odgovori
+5
5 0
Buča hokaido
31. 05. 2026 17.52
Moj najljubši komad Reading to Beličeve.
Odgovori
+1
1 0
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