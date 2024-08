Rod Stewart je moral zaradi vnetega grla odpovedati pomemben koncert

Rod Stewart je odpovedal svoj slavnostni nastop ob 200. ponovitvi zaradi streptokokne okužbe grla. 79-letni pevec, rojen v Londonu, naj bi v sredo zaključil svoje nastope v koloseju Cezarjeve palače, v Las Vegasu, po tem, ko je na tem prizorišču nastopal zadnjih 13 let. Glasbeniku je bilo zaradi odpovedi nastopa, ki bi moral biti zadnji na tem prizorišču, žalosten. "Večina lahko nastopa z okužbo grla, jaz pa očitno ne morem. Popolnoma sem obupan. Tako dolgo sem se veselil tega koncerta. Najgloblje obžalujem morebitne nevšečnosti, ki jih je to povzročilo. Na srečo se bomo vrnili leta 2025 in upam, da se vsi vidimo takrat," je povedala.

Po podatkih NIJZ streptokokno vnetje žrela pomeni, da imajo bolniki med drugim bolečine pri požiranju ter bolečine v žrelu in vratu, se slabo počutijo, imajo glavobol mrzlico in visoko vročino. Pevec je svojo predstavo z naslovom Rod Stewart: The Hits premierno predstavil na klasičnem prizorišču leta 2011. Nekaj ur pred nastopom je napovedal, da se bo vrnil v slavno mesto prihodnjo pomlad. Poleg videoposnetka njegovega nastopa na prizorišču, ki ga je delil na Instagramu, je rock zvezdnik zapisal: "Vegas, preveč se zabavam, da bi se to končalo, zato se vračam!"

V energičnem nastopu pevec izvaja uspešnice iz svoje petdesetletne kariere, vključno z You Wear It Well, Da Ya Think I'm Sexy, Tonight's The Night in Hot Legs. Sir Rod je član ameriške dvorane slavnih rock & rolla, leta 2016 pa ga je angleška kraljica povzdignila tudi v viteza.