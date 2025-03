Rod Stewart med koncertom zapel s hčerko in ganil občinstvo

Rod Stewart je med koncertom na oder povabil svojo hčerko Ruby , s katero sta izvedla prisrčen duet. Glasbenik je trenutno na severnoameriški turneji One Last Time , ki se je začela v Austinu. Na prvem koncertu turneje se mu je pridružila hči, s katero sta zapela uspešnico iz leta 1988 Forever Young .

"Dragi moji prijatelji v Austinu ... Kakšna osupljiva noč. Popolnoma ste me prevzeli. Tako navdušenje in hvala, da ste mojo hčerko Ruby Stewart vključili v zabavo ... Rad vas imam," je ob videoposnetku njunega nastopa, ki ga je objavil na Instagramu, zapisal Rod.

Posnetek se je dotaknil oboževalcev. "Težko je verjeti, da ima skoraj 80 let ... Ali imam prav? Ta moški je neverjeten in njegova hči je odlična pevka," je zapisal eden izmed sledilcev, drugi pa je dodal: "Vau, to je čudovita pesem in to, da Ruby poje s svojim očetom, je dragoceno."