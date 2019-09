Rod Stewart na skrivaj premagal raka prostate

Roker z viteškim nazivom Rod Stewart se je zadnja tri leta boril z rakom prostate. Novico o bolezni je razkrila na dobrodelnem večeru, kjer so zbirali sredstva za boj proti raku: "Nihče še ne ve, tako da mislim, da je zadnji čas, da o tem spregovorim tudi jaz ... zdaj je vse dobro, ampak samo zaradi tega, ker so mi bolezen odkrili zelo zgodaj," je dejal v govoru.

Bolezen so mu odkrili februarja leta 2016, letos julija pa je prišla potrditev, da je rak premagan. V govoru je vse moške pozval naj hodijo na redne preglede, le tako bodo hitro odkrili bolezen in jo tudi uspešno premagali.

Rod se je kampanji pridružil, ko je o raku spregovoril Stephen John Fry, angleški igralec, komik, pisatelj, televizijski voditelj in aktivist. Da ima raka prostate, je izvedel decembra 2017, februarja 2018 pa je o bolezni tudi javno spregovoril: "Ko sem izvedel, da imam raka, si te novice nisem mogel izbiti iz glave niti za sekundo. Vrsto let sem bil namreč prepričan, da se mi taka nesreča ne more pripetiti."