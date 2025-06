Rod Stewart o sosedu Donaldu Trumpu: Nisem njegov oboževalec

Čeprav sta Rod Stewart in Donald Trump na Floridi praktično soseda, pa pevec in ameriški predsednik nista v dobrih odnosih. Kot je pred kratkim v pogovoru za Radio Times razkril 80-letni Britanec, sta se včasih s Trumpom družila in ga je zelo dobro poznal, sedaj pa ne more več trditi, da je sosed človek, ki mu je najbolj pri srcu.